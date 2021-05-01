В закрытии «ББ-шоу» обвинили черных магов

Недавно телеканал ТНТ объявил о закрытии проекта «ББ-шоу» с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной

Фото: Instagram Instagram

После перезапуска передача не прожила и пары месяцев. Официальные причины озвучены не были.

А, значит, появилось широкое поле для предположений и догадок.

Самую экзотическую версию выдвинула эксперт передачи Александра Кошкина. Она считает, что всему виной - злое колдовство.

«Мой Instagram забит сообщениями о том, что шоу закрыли из-за проделок темных сил, колдунов. Люди пишут, что десятки темных магов работали над этим. Об этом пишут не только мне, но и многим другим экспертам, например, Денису Сорокину. Фанаты сейчас активно обсуждают эту версию в социальных сетях. Я склонна верить в это, потому что негатива вокруг очень много», - приводит слова Кошкиной «Собеседник».

Но не все еще потеряно! По словам девушки, теперь за дело взялись белые маги.

«Фанаты пишут, что уже обратились за помощью к белым магам. Они помогут восстановить справедливость, чтобы шоу открыли в ближайшее время. Мы все скучаем по съемкам, по ведущим: Оле и Ксюше. С Бузовой я всегда брала пример. Потому что она – пахарь, может работать круглосуточно. Даже если она была сильно уставшей, когда звучала команда «Мотор», она включалась. Оля жила этой программой».

Как ранее писал «Рамблер», популярное шоу «Бородина против Бузовой» получит новый виток.

Последний выпуск шоу без обновлений зрители увидели 12 марта.