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Отец Бритни Спирс сообщил, что дочь страдает деменцией

Вечерняя Москваиещё 2
17 минут назад
Отец певицы Бритни Спирс сообщил, что у его дочери врачи диагностировали деменцию, поэтому она не может самостоятельно распоряжаться своей жизнью. В качестве доказательства Джеймс Спирс предоставил суду соответствующий документ.
Отец Бритни Спирс раскрыл диагноз певицы
Фото: ReutersReuters
В документе сказано, что 39-летняя артистка много лет страдает когнитивным расстройством. При этом заболевании деградируют память, мышление и развивается слабоумие.
Поклонники знаменитости бурно отреагировали на эту новость и запустили в Сети движение «Свободу Бритни».
— У нее нет деменции, но команда опекунов предполагает, что она все-таки есть, поэтому они настаивают над полным контролем жизни и активов певицы. И это ужасно, — заявил автор фильма «Битва за Бритни», британский журналист Мобин Ажар, пишет издание The Sun.
Отец певицы уже более 12 лет является ее опекуном и полностью распоряжается ее деньгами. В прошлом году Спирс обратилась в суд с просьбой лишить родителя статуса опекуна и назначить вместо него менеджера Джоди Монтгомери. Однако Джеймс Спирс смог доказать, что его дочери требуется постоянная забота близкого человека.
Напомним, что признаки психического расстройства у певицы впервые были отмечены в 2007 году, когда она развелась с танцором и рэпером Кевином Федерлайном. Спирс начала брить голову, нападать на журналистов и в итоге оказалась в реабилитационном центре. Также она была лишена опеки над сыновьями от Федерлайна — Шоном и Джейденом.
Шоу-бизнес,Лишение родительских прав ,Бритни Спирс,
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