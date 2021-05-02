Отец Бритни Спирс раскрыл диагноз певицы

Отец певицы Бритни Спирс сообщил, что у его дочери врачи диагностировали деменцию, поэтому она не может самостоятельно распоряжаться своей жизнью. В качестве доказательства Джеймс Спирс предоставил суду соответствующий документ.

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В документе сказано, что 39-летняя артистка много лет страдает когнитивным расстройством. При этом заболевании деградируют память, мышление и развивается слабоумие.

Поклонники знаменитости бурно отреагировали на эту новость и запустили в Сети движение «Свободу Бритни».

— У нее нет деменции, но команда опекунов предполагает, что она все-таки есть, поэтому они настаивают над полным контролем жизни и активов певицы. И это ужасно, — заявил автор фильма «Битва за Бритни», британский журналист Мобин Ажар, пишет издание The Sun.

Отец певицы уже более 12 лет является ее опекуном и полностью распоряжается ее деньгами. В прошлом году Спирс обратилась в суд с просьбой лишить родителя статуса опекуна и назначить вместо него менеджера Джоди Монтгомери. Однако Джеймс Спирс смог доказать, что его дочери требуется постоянная забота близкого человека.