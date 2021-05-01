Полякова подтвердила слова Лорак о притязаниях Меладзе

Ани Лорак в эфире телепередачи Судьба человека» рассказала, что когда-то Константин Меладзе
предлагал ей помощь в карьерном продвижении. Но в обмен на определенные услуги интимного плана, - пишет
passion.ru.
«Будь я другим человеком, жизнь моя пошла бы по взлетной полосе. Тот путь развития, который он предлагал, мне не подошел. Я не хочу говорить об условиях, которые поставил Меладзе. Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы: «На что ты готов пойти ради популярности». Прозвучали условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я – нет», - призналась Лорак.
После телепередачи в сети развернулось обсуждение слов Ани.
Многие не поверили девушке, решив, что она просто пиарится.
Однако чуть позднее в беседу в сети включилась украинская певица Ольга Полякова
.
На своей страничке звезда выложила видеоролик, где рассказала, что Лорак говорит чистую правда – сама Ольга получала от Меладзе точно такое же предложение.
Полякова поддержала Лорак, сказав, что подобные случаи харрасмента следует предавать огласке.
«Пост в поддержку Ани Лорак. Женщины всего мира, которые не боятся говорить правду, на твоей стороне», - написала Ольга в микроблоге.
Как ранее писал
«Рамблер», певец Валерий Меладзе
сбежал от журналистов после вопроса о скандале с участием своего брата Константина и певицы Ани Лорак. Об этом сообщает «Комсомольская правда».