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Полякова подтвердила слова Лорак о притязаниях Меладзе

Ирина Лебедева
33 минуты назад
Ани Лорак в эфире телепередачи Судьба человека» рассказала, что когда-то Константин Меладзе предлагал ей помощь в карьерном продвижении. Но в обмен на определенные услуги интимного плана, - пишет passion.ru.
Полякова подтвердила слова Лорак о притязаниях Меладзе
Фото: InstagramInstagram
«Будь я другим человеком, жизнь моя пошла бы по взлетной полосе. Тот путь развития, который он предлагал, мне не подошел. Я не хочу говорить об условиях, которые поставил Меладзе. Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы: «На что ты готов пойти ради популярности». Прозвучали условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я – нет», - призналась Лорак.
После телепередачи в сети развернулось обсуждение слов Ани.
Многие не поверили девушке, решив, что она просто пиарится.
Однако чуть позднее в беседу в сети включилась украинская певица Ольга Полякова.
На своей страничке звезда выложила видеоролик, где рассказала, что Лорак говорит чистую правда – сама Ольга получала от Меладзе точно такое же предложение.
Полякова поддержала Лорак, сказав, что подобные случаи харрасмента следует предавать огласке.
«Пост в поддержку Ани Лорак. Женщины всего мира, которые не боятся говорить правду, на твоей стороне», - написала Ольга в микроблоге.
Как ранее писал «Рамблер», певец Валерий Меладзе сбежал от журналистов после вопроса о скандале с участием своего брата Константина и певицы Ани Лорак. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Шоу-бизнес,Константин Меладзе,Ольга Полякова,Валерий Меладзе,passion.ru,
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