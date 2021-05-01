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Выздоровевшую Фрейндлих чествуют и власти, и поклонники

Ирина Лебедева
1 час назад
Алиса Фрейндлих попала в больницу с коронавирусом в канун Нового года.
Выздоровевшую Фрейндлих чествуют и власти, и поклонники
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Болезнь у 86-летней актрисы протекала тяжело, какое-то время она даже была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, - сообщают dni.ru.
К счастью, организм Алисы Бруновны справился с инфекцией и ее осложнениями.
Она довольно долго находилась в клинике, а после выписки врачи предупредили ее, что потребуется длительный период реабилитации.
И тем не менее, звезда Большого драматического театра имени Товстоногова уже стала появляться на публике.
Так, на новых афишах БДТ уже вновь появилась ее фамилия, а в инстаграме театра – фотография.
Алиса Бруновна запечатлена с государственной наградой в руках. На красном бархате внутри коробочки – орден «За заслуги перед Отечеством II степени». Указ о ее награждении подписал президент России В.В. Путин.
Поклонники счастливы вдвойне – любимая актриса вернулась к работе и получила заслуженную награду.
«Потрясающая Актриса, великая Женщина, очень заслуженная награда! Я почитательница таланта Алисы Бруновны Фрейндлих! Ваш Талант ничем нельзя измерить! Кого бы Вы ни играли: королеву или деревенскую женщину, писателя - Вам бесконечно веришь! Здоровья Вам, сил на то, чтобы играть и сниматься, нам удовольствие видеть Вас!»
Как ранее сообщал «Рамблер», 86-летнюю Алису Фрейндлих госпитализировали в петербургскую клинику 25 декабря 2020 года.
На фоне заражения коронавирусом у актрисы была диагностирована двусторонняя пневмония, которая стремительно развивалась.
Больше месяца Фрейндлих находилась в реанимации. В конце января стало известно, что ее перевели в обычную палату.
Шоу-бизнес,Алиса Фрейндлих,Владимир Путин,Дни.Ру,
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