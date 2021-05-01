Дочь Урганта рассталась с афроамериканцем Мусой

Эрика – не родная дочь Ивана Урганта , она родилась в предыдущем браке Натальи Кикнадзе , но шоумен воспитывал ее с детства как собственного ребенка.

Фото: Instagram Instagram

Три года назад девушка закончила школу и поехала в Америку, где поступила учиться в частную школу искусств и дизайна Parsons School of Design, что находится в районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене

Школа Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна, - рассказывает «Комсомольская правда».

Там же она познакомилась с темнокожим соучеником, которого зовут Муса.

Парень подрабатывал в модельном бизнесе, куда привлек и Эрику. Пара снялась вместе в достаточно откровенной фотосессии для рекламы белья.

Ранее Эрика с большой любовью отзывалась о своем бойфренде. Парочка казалась неразлучной, они были вместе более двух лет.

Однако на днях девушка в одночасье удалила практически все фотографии Мусы из своего инстаграма и отписалась от него с соцсети.