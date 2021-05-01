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Дочь Урганта рассталась с афроамериканцем Мусой

Ирина Лебедева
32 минуты назад
Эрика – не родная дочь Ивана Урганта, она родилась в предыдущем браке Натальи Кикнадзе, но шоумен воспитывал ее с детства как собственного ребенка.
Дочь Урганта рассталась с афроамериканцем Мусой
Фото: InstagramInstagram
Три года назад девушка закончила школу и поехала в Америку, где поступила учиться в частную школу искусств и дизайна Parsons School of Design, что находится в районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене.
Школа Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна, - рассказывает «Комсомольская правда».
Там же она познакомилась с темнокожим соучеником, которого зовут Муса.
Парень подрабатывал в модельном бизнесе, куда привлек и Эрику. Пара снялась вместе в достаточно откровенной фотосессии для рекламы белья.
Ранее Эрика с большой любовью отзывалась о своем бойфренде. Парочка казалась неразлучной, они были вместе более двух лет.
Однако на днях девушка в одночасье удалила практически все фотографии Мусы из своего инстаграма и отписалась от него с соцсети.
Что послужило причиной для разрыва – неизвестно. Эрика не комментирует ситуацию и не отвечает на вопросы подписчиков.
Как ранее сообщал «Рамблер», в конце прошлого года в интервью журналу Tatler Эрика призналась, что в скором времени собирается запустить собственный бренд одежды.
Шоу-бизнес,Наталья Кикнадзе,Иван Ургант,Комсомольская правда,Манхэттен,
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