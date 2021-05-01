В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Дочь Успенской взяла сторону матери в конфликте родителей

Ирина Лебедева
1 час назад
Скандальные выяснения отношений Любови Успенской с дочерью, судя по всему, в прошлом.
Дочь Успенской взяла сторону матери в конфликте родителей
Фото: InstagramInstagram
Зато сейчас у королевы русского шансона скандальный развод с бывшим супругом Александром Плаксиным.
Экс-муж подал иск на раздел имущества, среди которого особняк с участком в России, квартиры в Росси и США и многое другое.
В этом конфликте Татьяна Плаксина заняла сторону матери.
Видимо, девушка поняла, что именно мама - единственный человек, который всерьез обеспокоен ее судьбой.
Как оказалось, отец, к которому она сбежала в Соединенные Штаты после конфликта с Успенской, интереса к дочери не проявил и практически не общался с Татьяной.
Сейчас Плаксина просит его «прекратить безумие» и отказаться от судов с Любовью Залмановной.
«Я слышала аудиосообщения, которые она отправляла. Мол, папа, ты говоришь, что делаешь все ради меня, поэтому, пожалуйста, прекрати, — это травмирует. Татьяна объяснила, что считает происходящее несправедливым, ведь заботится и вкладывает в нее деньги только мама. Попросила Александра отказаться от иска. До адресата сообщение дошло, но осталось без положительного ответа», - приводит слова адвоката певицы Елены Сениной СтарХит.
Успенская шокирована тем, в частности, что апартаменты в США, ипотеку за которые она выплачивала 20 лет, Плаксин считает своими.
Как оказалось, он заранее разработал мошенническую схему.
Адвокат узнала, что что еще в 1993 году господин Плаксин, обозначив себя как «неженатый мужчина», записал жилплощадь в Лос-Анджелесе на себя, при этом сделав так, чтобы о квартире сведений в открытом доступе не было.
Юрист считает, что вскрывшееся мошенничество можно доказать, равно как и то, что оплачивала апартаменты Успенская.
Как ранее писал «Рамблер», Любовь Успенская выложила в инстаграм свою красивую фотографию. Королева шансона одета в закрытое обтягивающее платье солнечного цвета.
Однако пираньи интернета и тут усмотрели несообразность. Они отметили, что платье Успенская одела прямо на голое тело и набросились на звезду с критикой.
Шоу-бизнес,Александр Плаксин,Любовь Успенская,StarHit,Россия,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители