Дочь Успенской взяла сторону матери в конфликте родителей

Скандальные выяснения отношений Любови Успенской с дочерью, судя по всему, в прошлом.

Фото: Instagram Instagram

Зато сейчас у королевы русского шансона скандальный развод с бывшим супругом Александром Плаксиным

Экс-муж подал иск на раздел имущества, среди которого особняк с участком в России , квартиры в Росси и США и многое другое.

В этом конфликте Татьяна Плаксина заняла сторону матери.

Видимо, девушка поняла, что именно мама - единственный человек, который всерьез обеспокоен ее судьбой.

Как оказалось, отец, к которому она сбежала в Соединенные Штаты после конфликта с Успенской, интереса к дочери не проявил и практически не общался с Татьяной.

Сейчас Плаксина просит его «прекратить безумие» и отказаться от судов с Любовью Залмановной.

«Я слышала аудиосообщения, которые она отправляла. Мол, папа, ты говоришь, что делаешь все ради меня, поэтому, пожалуйста, прекрати, — это травмирует. Татьяна объяснила, что считает происходящее несправедливым, ведь заботится и вкладывает в нее деньги только мама. Попросила Александра отказаться от иска. До адресата сообщение дошло, но осталось без положительного ответа», - приводит слова адвоката певицы Елены Сениной СтарХит.

Успенская шокирована тем, в частности, что апартаменты в США, ипотеку за которые она выплачивала 20 лет, Плаксин считает своими.

Как оказалось, он заранее разработал мошенническую схему.

Адвокат узнала, что что еще в 1993 году господин Плаксин, обозначив себя как «неженатый мужчина», записал жилплощадь в Лос-Анджелесе на себя, при этом сделав так, чтобы о квартире сведений в открытом доступе не было.

Юрист считает, что вскрывшееся мошенничество можно доказать, равно как и то, что оплачивала апартаменты Успенская.

Как ранее писал «Рамблер», Любовь Успенская выложила в инстаграм свою красивую фотографию. Королева шансона одета в закрытое обтягивающее платье солнечного цвета.