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«Челюсть отпала! Как так можно выглядеть после 60?»: Пугачева в монокини восхитила молодостью

Teleprogramma.proиещё 2
1 час назад
На одной из фанатских страничек Примадонны в Instagram появился ее памятный пляжный кадр, который ранее в личном профиле публиковал шоумен Максим Галкин. Он же, к слову, и выступил автором этого пикантного снимка. В кадре
«Челюсть отпала! Как так можно выглядеть после 60?»: Пугачева в монокини восхитила молодостью
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
позировала в монокини, а изюминкой ее стильного лука стали трендовые мюли с кокетливыми бантиками. Ведущий программы «Лучше всех!» дал понять, что в момент съемки его жена даже не догадывалась, что выступила в качестве модели. Все Максим сделал тайком от Пугачевой. больше по теме
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Алла Борисовна похвасталась изящной фигурой и молодостью. При этом певица блеснула подтянутыми стройными ножками, тонкими щиколотками и отсутствием растяжек и целлюлита. Алла Пугачева в монокини и мюлях с бантиками блеснула стройными ножками. Фото: Instagram.com/maxgalkinru «Фантастика!», «Как такое Галкин позволил?!», «Позволил-позволил, еще исподтишка подловили свою Аллу», «Какая же она крутая! Какие ножки», «Алла - божественная!», «Челюсть отпала! Как так можно выглядеть после 60-ти?», «Так не бывает, сказки», «Ослепительная», - пишут фолловеры. Смотрите также:
Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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