«Челюсть отпала! Как так можно выглядеть после 60?»: Пугачева в монокини восхитила молодостью

«А почему ты не поешь?»: Пугачева в «болотных» брюках предстала на домашней вечеринке с Вайкуле и ДолинойВместо Примадонны «живым звуком» поклонников побаловала джазовая исполнительница.

Алла Борисовна похвасталась изящной фигурой и молодостью. При этом певица блеснула подтянутыми стройными ножками, тонкими щиколотками и отсутствием растяжек и целлюлита. Алла Пугачева в монокини и мюлях с бантиками блеснула стройными ножками. Фото: Instagram.com/maxgalkinru «Фантастика!», «Как такое Галкин позволил?!», «Позволил-позволил, еще исподтишка подловили свою Аллу», «Какая же она крутая! Какие ножки», «Алла - божественная!», «Челюсть отпала! Как так можно выглядеть после 60-ти?», «Так не бывает, сказки», «Ослепительная», - пишут фолловеры. Смотрите также: