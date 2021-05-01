Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Трудно сейчас актеру. Михаил Ефремов не просто сидит в колонии, не пьет свою любимую водку и болеет (у него много хронических заболеваний), но и переживает за дочь. Анна-Мария, участница проекта «Исповедь», рассказала о проблемах в семье.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Как выяснилось, пил у нее не только отец, но и мама — актриса Ксения Качалина . А еще она устала от клейма «дочь Ефремова». Анна-Мария считает себя не девушкой, а «небинарным трансмаскулинным человеком» по имени Сергей. При этом она не планирует менять свой биологический пол при помощи операции, но проходит гормональную терапию.

— Мне часто говорят, что я наиграюсь, найду мужа с большим членом, рожу себе ребеночка, и у меня будет прекрасная традиционная семья. Но проблема в том, что все 19 лет моей жизни мне хочется улыбнуться при этих словах. Я не наиграюсь, — уверенно заявляет Анна-Мария.

Ранее дочь Ефремова показала своим подписчикам справку с тремя диагнозами: «аутизм», «посттравматическое и биполярное расстройство». Вот как это все понимать? По-моему, тут явное самолюбование: смотрите, как у меня крыша съехала! И бумажка есть! Кажется, когда гордиться особо нечем, люди кичатся редким диагнозом и вычурным поведением.

Виктор Пелевин в одном из романов подметил, что суть современного гламура — в переодевании. Причем речь идет не об одежде. Переодевание — это переезд с Каширки на Рублевку, с Рублевки — в Лондон. Это пересаживание кожи с ягодиц на лицо. Ну а если совсем много денег — смена пола. Вспомним братьев Вачовски, создателей культовой «Матрицы». Они теперь сестры Вачовски! Старшая дочь Анджелины Джоли Брэда Питта Шайло сейчас принимает гормональные препараты и готовится стать парнем. Вот и дитя двух русских актеров решило быть не хуже. Куда крестьяне, туда и обезьяне.

Наверное, такие дети могут рождаться только у очень творческих людей. Ведь актер — это лицедей, он постоянно кем-то притворяется. Тот же Ефремов, например, то каялся перед семьей убитого им человека, а то вдруг так же натурально изображал в суде беспамятство: был ли за рулем во время смертельного ДТП, не помню! Про роли в театре и кино говорить нечего: притворство — суть актерской профессии. И вот теперь родная дочь притворяется, что она... сын. Зеркалит поведение отца. Михаил Олегович, вам не страшно?