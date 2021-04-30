Гарик Сукачев привился от коронавируса

Он отметил, что вакцинировался вместе с семьей и музыкантами своей группы.
«Чем раньше все мы сделаем прививки, тем раньше начнется полноценная концертная деятельность. А так – не только же о себе мы заботимся, но и о своих близких, о людях, которые нас окружают», - заявил Сукачев.
Артист отметил, что процесс вакцинации удобно организован. Например, его супруге предложили сделать прививку в ближайшей поликлиники и назначили удобное для нее время.
Ранее «Рамблер» писал, что прививку от коронавируса сделал кинорежиссер Никита Михалков. По его словам, он решил вакцинироваться, так как «понял, что теряет бдительность».
Год назад Михалков в своей передаче «Бесогон» рассказал о планах американского предпринимателя Билла Гейтса чипировать людей посредством вакцинации от коронавируса. После этого выпуска программу «Бесогон» сняли с эфира телеканала «Россия 24», и она стала выходить в Youtube. Весной этого года «Бесогон» вернулся на телевидение.