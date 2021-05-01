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Пригожин поздравил Киркорова с Днем рождения

Елена Прошина
1 час назад
Продюсер Иосиф Пригожин написал в своём Instagram-аккаунте поздравление с Днем рождения певцу Филиппу Киркорова. Пригожин назвал именинника «самым неугомонным артистом на свете» и коллекционером «хитов, премий, наград, званий и титулов, приключений».
Пригожин поздравил Киркорова с Днем рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Дорогой, желаю тебе здоровья, неугасающего творческого запала, продолжай и дальше держать руку на пульсе времени, удивлять, хайповать и восхищать. И да, с премьерой нового сингла. Чувствую, снова будет много шума", - написал Пригожин.
30 апреля Киркорову исполняется 54 года. Его также поздравил певец Эмин Агаларов, пожелавший коллеге «не переставать нас удивлять». Киркоров на сцене более 30 лет, на его счету 19 студийных альбомов, 38 синглов и свыше 100 клипов. В 2008-м ему присвоили звание «Народный артист Российской Федерации».
Ранее «Рамблер» писал, что продюсер Иосиф Пригожин ответил на обвинения Станислава Садальского в обмане телезрителей на шоу «Маска». Пригожин заверил, что проект «Маска» - на 100% честный.
Шоу-бизнес,Эмин Агаларов,Иосиф Пригожин,
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