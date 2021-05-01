Монеточку показали на главной площади Нью-Йорка

Фотография российской певицы Елизаветы Гырдымовой (Монеточка) появилась на Таймс-сквер в Нью-Йорке . Снимок билборда Монеточка опубликовала в Instagram и рассказала о своем участии в кампании Equal, которую запустил сервис Spotify в поддержку женщин в музыкальной индустрии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«ВАША КРОШКА НА ТАЙМС-СКВЕР! Раньше я бы и мечтать о таком не осмелилась, но это происходит! И не просто так, а в рамках очень крутой кампании #SpotifyEQUAL. Вы уже знаете, что я очень люблю публично выражать поддержку смелым девушкам, я верю, что это необходимо. А больше всего это нужно мне самой», - написала певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Монеточка отметила, что только 20 процентов музыкантов сегодня - женщины. Одной из причин она назвала устаревшие убеждения.

«Поэт - мужчина. Женщина - муза. Так было всегда. Справедливо ли это? Раньше люди считали, что справедливо. Они не были злодеями, они, как и мы, мечтали о хорошем. Время идет, мы спорим, изучаем различия и сходства, бьемся за свои права», - отметила Гырдымова.

Она призвала поддерживать женщин в музыке и делиться информацией о них с близкими. Подписчики Монеточки одобрили проект и рассказали о своих любимых артистках.

«Лиза, вы великолепный музыкант! < > Начала вас слушать в очень трудный для себя период, гуляя по дождливому парку с коляской. Вы как лучик пробились сквозь пелену. Теперь слушаем вас с дочкой, наряду с другими прекрасными женщинами: Э. Фитсжеральд, Б.Айлиш, Земфирой», - рассказала пользовательница @kanareykaspb.

Некоторые комментаторы раскритиковали Монеточку за участие в кампании американского сервиса.

«США объявили Россию своим врагом, уже давно да. С тех пор становится только хуже. Висеть на таймсквер это как-то » - заявил @corelipo.

Как писал «Рамблер», другая российская певица - Манижа - представит страну на «Евровидении-2021» с песней, высмеивающей стереотипы и требования, которые предъявляют к женщинам в России.