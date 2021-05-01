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Монеточку показали на главной площади Нью-Йорка в поддержку женщин

Елена Прошина
16 минут назад
Фотография российской певицы Елизаветы Гырдымовой (Монеточка) появилась на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Снимок билборда Монеточка опубликовала в Instagram и рассказала о своем участии в кампании Equal, которую запустил сервис Spotify в поддержку женщин в музыкальной индустрии.
Монеточку показали на главной площади Нью-Йорка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«ВАША КРОШКА НА ТАЙМС-СКВЕР! Раньше я бы и мечтать о таком не осмелилась, но это происходит! И не просто так, а в рамках очень крутой кампании #SpotifyEQUAL. Вы уже знаете, что я очень люблю публично выражать поддержку смелым девушкам, я верю, что это необходимо. А больше всего это нужно мне самой», - написала певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Монеточка отметила, что только 20 процентов музыкантов сегодня - женщины. Одной из причин она назвала устаревшие убеждения.
«Поэт - мужчина. Женщина - муза. Так было всегда. Справедливо ли это? Раньше люди считали, что справедливо. Они не были злодеями, они, как и мы, мечтали о хорошем. Время идет, мы спорим, изучаем различия и сходства, бьемся за свои права», - отметила Гырдымова.
Она призвала поддерживать женщин в музыке и делиться информацией о них с близкими. Подписчики Монеточки одобрили проект и рассказали о своих любимых артистках.
«Лиза, вы великолепный музыкант! < > Начала вас слушать в очень трудный для себя период, гуляя по дождливому парку с коляской. Вы как лучик пробились сквозь пелену. Теперь слушаем вас с дочкой, наряду с другими прекрасными женщинами: Э. Фитсжеральд, Б.Айлиш, Земфирой», - рассказала пользовательница @kanareykaspb.
Некоторые комментаторы раскритиковали Монеточку за участие в кампании американского сервиса.
«США объявили Россию своим врагом, уже давно да. С тех пор становится только хуже. Висеть на таймсквер это как-то » - заявил @corelipo.
Как писал «Рамблер», другая российская певица - Манижа - представит страну на «Евровидении-2021» с песней, высмеивающей стереотипы и требования, которые предъявляют к женщинам в России.
Манижа столкнулась с хейтом в соцсетях, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский усомнился, что ее участие в конкурсе «хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России».
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