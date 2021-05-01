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«Очень красиво!»: Бузова восхитила фанатов фотографией из Санкт-Петербурга

Елена Прошина
46 минут назад
Телеведущая и певица Ольга Бузова приехала в родной Санкт-Петербург, повеселилась на вечеринке и сделала фотографию на фоне разведенных мостов, которой поделилась с поклонниками в Instagram. Пользователи соцсети восхитились снимком.
Бузова восхитила фанатов фото из Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На фотографии Бузова сидит ночью на носу яхты, а за ее спиной переливается огнями набережная и мост.
«Люби меня, как я тебя, мой город!» — подписала снимок певица.
В комментариях к записи пользователи соцсети заявили, что и Санкт-Петербург, и певица – прекрасны.
«Очень красиво!» - написала innusik2.
«Красивый город. И ты красивая», - отметила my_love_milli.
«Это самая крутая фотка в твоей жизни», - восхитилась vasilevamar1.
«В эту ночь сияй!» - призвала Бузову _ann.alferova_.
Как сообщал «Рамблер», ранее пользователи соцсети раскритиковали Ольгу Бузову за инфантильность и отсутствие грации. Шквал негативных комментариев вызвало видео, на котором телеведущая поднимается по лестнице в боди с длинными рукавами.
Шоу-бизнес,Соцсети,Ольга Бузова,Санкт-Петербург,
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