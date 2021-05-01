Бузова восхитила фанатов фото из Петербурга

Телеведущая и певица Ольга Бузова приехала в родной Санкт-Петербург , повеселилась на вечеринке и сделала фотографию на фоне разведенных мостов, которой поделилась с поклонниками в Instagram. Пользователи соцсети восхитились снимком.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На фотографии Бузова сидит ночью на носу яхты, а за ее спиной переливается огнями набережная и мост.

«Люби меня, как я тебя, мой город!» — подписала снимок певица.

В комментариях к записи пользователи соцсети заявили, что и Санкт-Петербург, и певица – прекрасны.

«Очень красиво!» - написала innusik2.

«Красивый город. И ты красивая», - отметила my_love_milli.

«Это самая крутая фотка в твоей жизни», - восхитилась vasilevamar1.

«В эту ночь сияй!» - призвала Бузову _ann.alferova_.