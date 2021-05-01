«Старался не врать»: Гигинеишвили высказался о бывших женах

«Но у нас не получилось, хотя нет роднее человека даже на расстоянии. Она родила прекрасных детей. Нина такая же хулиганка, как ты, а Ваня – сдержанный, как папа, но поет, у него есть хороший музыкальный вкус», - отметил Резо Гигинеишвили.
«Мам, потом я женился еще. Многие обвиняют и думают, что я легкомысленный. Но я всегда любил и старался не врать. Мам, я снял картины, кому-то нравится, кому-то нет. Живу просто, как ты, кого люблю - люблю, не завидуя. И вообще спасибо, что ты меня воспитала свободным», - написал Гигинеишвили.