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«Старался не врать»: Гигинеишвили высказался о бывших женах

Елена Прошина
1 час назад
Режиссер Резо Гигинеишвили посвятил пост в Instagram своей покойной матери, рассказав в нем об отношении к бывшим женам и своим детям.
«Старался не врать»: Гигинеишвили высказался о бывших женах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Рамблер» писал, что у Резо Гигинеишвили растут трое детей. Старшую дочь ему родила певица и режиссер Анастасия Кочеткова, младших - актриса Надежда Михалкова. С Михалковой Гигинеишвили развелся в 2017 году.
В своем посте, посвященном матери, режиссер вспомнил, что та «знала Надю и любила ее».
«Но у нас не получилось, хотя нет роднее человека даже на расстоянии. Она родила прекрасных детей. Нина такая же хулиганка, как ты, а Ваня – сдержанный, как папа, но поет, у него есть хороший музыкальный вкус», - отметил Резо Гигинеишвили.
При этом старшую дочь Марию он назвал «нежной и глубокой девочкой».
«Мам, потом я женился еще. Многие обвиняют и думают, что я легкомысленный. Но я всегда любил и старался не врать. Мам, я снял картины, кому-то нравится, кому-то нет. Живу просто, как ты, кого люблю - люблю, не завидуя. И вообще спасибо, что ты меня воспитала свободным», - написал Гигинеишвили.
В третий раз Резо Гигинеишвили женился на светской львице Надежде Оболенцевой в 2019 году. Брак не продлился и года.
Шоу-бизнес,Анастасия Кочеткова,Надежда Оболенцева,Надежда Михалкова,Резо Гигинеишвили,
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