В Оренбурге объяснили срыв концерта Noize MC

Отмену мероприятия на другой, открытой, площадке в пресс-службе администрации города объяснили тем, что у нее истек срок лицензии.

В связи с этим артист принял решение сыграть два концерта в разное время в разных точках города для зрителей, которые планировали прийти на концерт в клуб. Ивану удалось сыграть первый концерт, а второе выступление, по словам Алексеева, сорвали силовики.