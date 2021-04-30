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В Оренбурге объяснили срыв концерта Noize MC

Вероника Полынина
37 минут назад
Власти Оренбурга объяснили отмену концерта Noize MC (настоящее имя - Иван Алексеев) коронавирусными ограничениями.
В Оренбурге объяснили срыв концерта Noize MC
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В комментарии «Подъему» представитель администрации города заявил, что в Оренбургской области по-прежнему действуют ограничения, связанные с коронавирусом, и все закрытые концертные площадки не работают.
«У нас закрыты ночные клубы, а товарищ исполнитель планировал выступить в ночном клубе. Поэтому правоохранительные органы не разрешили проводить мероприятие. Исполнитель со своими организаторами не все продумал», - сказали в администрации.
Отмену мероприятия на другой, открытой, площадке в пресс-службе администрации города объяснили тем, что у нее истек срок лицензии.
Ранее Noize MC обратился к поклонникам из Оренбурга. Рэпер заявил, что ночному клубу, где он должен был выступить 30 апреля, стали поступать угрозы со стороны ФСБ, МВД и администрации города.
В связи с этим артист принял решение сыграть два концерта в разное время в разных точках города для зрителей, которые планировали прийти на концерт в клуб. Ивану удалось сыграть первый концерт, а второе выступление, по словам Алексеева, сорвали силовики.
Шоу-бизнес,Иван Алексеев,ФСБ,МВД,Оренбургская Область,Оренбург,
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