Собчак обвинили в алкоголизме

Знаменитость опубликовала в личном Instagram-аккаунте фотографию, на которой она предстала без макияжа. Некоторые подписчики сочли ее лицо одутловатым и обвинили в пьянстве. Ксения Собчак в новом посте резко ответила своим хейтерам.
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
«Как и ожидалось, увидев фото в халате и без мейка в Instagram, тут же говнопресса стала писать про одутловатое лицо и рехаб, в очередной раз подтвердив дремучее отношение к здоровью», — отметила она.
Также светская львица поделилась, что находится в одной из клиник в Швейцарии, где проверяет свое здоровье. Чувствует она себя замечательно и считает, что люди, пишущие ей гадости, просто не разбираются в вопросах медицины и профилактики заболеваний.