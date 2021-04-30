У Аниты Цой умерла мать

«Самые сильные и яркие впечатления связаны с мамой и музыкой, точнее звуками фортепиано. Я очень любила слушать классические произведения, которые играла мама на фортепиано, одновременно сочиняя к ним свои тексты. Уже в два года я побывала в консерватории, мама водила меня в музеи и театры, и хотя сама я много не помню, но где-то внутри все ещё живут те ощущения. И что еще очень важно, я всегда чувствовала в своей маме поддержку всем моим фантазиям и задумкам», - говорила Цой в интервью «Комсомольской правде».