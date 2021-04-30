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У Аниты Цой умерла мать

Вероника Полынина
1 час назад
Певица Анита Цой сообщила о смерти матери. Элоиза Санхымовна Юн скончалась 29 апреля в возрасте 76 лет.
У Аниты Цой умерла мать
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Певица разместила в Instagram подборку фотографий из семейного архива. В комментариях к посту Аните Цой принесли соболезнования Марк Тишман, Игорь Гуляев, Арман Давлетьяров, Зара, Николай Басков, Наталья Рогозина, Инна Маликова, Слава, Игорь Николаев, Катя Лель и др.
Как писал «Рамблер», мать Аниты Цой в одиночку растила будущую певицу. Отец ушел из семьи, когда девочке было два года.
Певица не раз признавалась, что именно благодаря маме полюбила музыку, а затем сумела превратить увлечение в профессию.
«Самые сильные и яркие впечатления связаны с мамой и музыкой, точнее звуками фортепиано. Я очень любила слушать классические произведения, которые играла мама на фортепиано, одновременно сочиняя к ним свои тексты. Уже в два года я побывала в консерватории, мама водила меня в музеи и театры, и хотя сама я много не помню, но где-то внутри все ещё живут те ощущения. И что еще очень важно, я всегда чувствовала в своей маме поддержку всем моим фантазиям и задумкам», - говорила Цой в интервью «Комсомольской правде».
Шоу-бизнес,Игорь Гуляев,Инна Маликова,Марк Тишман,Катя Лель,Анита Цой,Николай Басков,Игорь Николаев,Комсомольская правда,
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