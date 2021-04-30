Речь о миллионах долларов: муж Успенской претендует на половину имущества

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По словам Бенхина, Успенская и плаксин уже несколько лет не живут вместе, но развод официально не оформлен. При этом не так давно Плаксин подал иск о разделе имущества.

«Он претендует на половину. Речь идет о миллионах долларов. Это было сделано подло, неожиданно. Адвокаты Успенской попытались связаться с его юристами, но пока безуспешно», - сообщил адвокат.

Он отметил, что считает справедливым разделить не только российское имущество, но и американское, которым пользуется Плаксин. По словам Бенхина, квартира семьи в США стоит несколько миллионов долларов, но она записала на сестру Плаксина.

«Плаксин еще много лет назад американскую квартиру семьи оформил на свою сестру, потом переписал на себя. В 2013 году он учредил некое юрлицо и перевел на него эту квартиру. Причем везде прописал, что он якобы неженатый мужчина. Он 33 года водит Любовь за нос», - уверен друг певицы.

Он отметил, что Плаксин и его представители ведут себя нечестно и не идут на переговоры. По мнению Бенхина, муж певицы хочет ей «нож в спину воткнуть», несмотря на то, что ей и так нелегко из-за скандалов с дочерью Татьяной.

Бенхин утверждает, что Плаксин никогда не работал и всегда жил за счет Успенской. Когда-то у него была автомойка, но этот бизнес давно обанкротился.