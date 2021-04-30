Экс-солистку "Тату" утвердили в праймериз "Единой России"

Кандидатуру экс-солистки группы "Тату" Юлии Волковой
утвердили для участия в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России"
по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму
, передает ТАСС со ссылкой на секретаря регионального отделения партии в Ивановской области
Сергея Низова.
Утверждение Волковой прошло единогласно, поскольку "все поданные документы у нее в порядке".
Региональный оргкомитет может аннулировать это утверждение, если Волкова не разместит до 16 мая два ролика на сайте "Предварительное голосование — 2021".
Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах.
Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.
Ранее сообщалось, что директор экс-солистки "Тату" Волковой удивилась решению певицы идти в Госдуму.