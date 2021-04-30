Экс-солистку "Тату" утвердили в праймериз "Единой России"

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Утверждение Волковой прошло единогласно, поскольку "все поданные документы у нее в порядке".

Региональный оргкомитет может аннулировать это утверждение, если Волкова не разместит до 16 мая два ролика на сайте "Предварительное голосование — 2021".

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах.

Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.