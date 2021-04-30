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Последствия наркозависимости: у Стаса Пьехи случился инсульт

Экспресс газетаиещё 1
20 часов назад
Еще в подростковом возрасте будущая звезда пристрастилась к наркотикам. Последствия этого сказываются до сих пор
Последствия наркозависимости: Стас Пьеха перенес инсульт
Фото: Anatoly Lomohov/Globallook PressAnatoly Lomohov/Globallook Press
40-летний певец Стас Пьеха перенес инсульт. Это стало одним из многочисленных последствий употребления наркотиков, которыми выпускник «Фабрики звезд» баловался в прошлом. Об этом сам артист рассказал в интервью 54-летней Татьяны Лазаревой, которая решила посвятить очередной выпуск своего Интернет-шоу Lazarevatut зависимостям и вредным привыскам. Как оказалось, еще в подростковом возрасте Пьеха пристрастился к тяжелым наркотикам, что в будущем едва не стоило ему жизни. Стас пристрастился к запрещенным веществам из-за дефицита внимания со стороны близких, а также слишком высоких ожиданий от жизни.
«У Эдиты было послание — будь великим. Когда ты видишь человека, которому поклоняется вся страна, все целуют ей ручки, то подсознательно думаешь, что только так и можно. То есть обязательно нужно быть великим, чтобы тебя принимали и любили. И любить тебя должны именно так, как ее, если я ниже, то говно», - рассказал артист.
Стас Пьеха вспомнил также о тяжелых отношениях с матерью. По словам музыканта, он любит свою родительницу, однако от нее было лишь одно послание: «умри». Женщины никогда не было рядом в те моменты, когда Стасу было важнее всего почувствовать родительскую любовь. Он чувствовал себя брошенным и одиноким.
«Стань великим и умри — вот такое двойное послание. Умирать я всячески пытался. Слава Богу, не получилось! Сейчас стараюсь не умирать и не быть великим. Умирают от больного перфекционизма. Мой жизненный девиз — живем на троечку», - сказал Пьеха.
В ответ Татьяна Лазарева отметила, что легкомысленный когда-то музыкант превратился в рассудительного человека, с которым интересно обсудить многие темы. Лазарева призналась, что подобные трансформации стали для нее полной неожиданностью, однако в итоге она получила огромное удовольствие от беседы и ответов Стаса.
Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,Стас Пьеха,
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