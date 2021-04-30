Последствия наркозависимости: Стас Пьеха перенес инсульт

Еще в подростковом возрасте будущая звезда пристрастилась к наркотикам. Последствия этого сказываются до сих пор

Стас Пьеха вспомнил также о тяжелых отношениях с матерью. По словам музыканта, он любит свою родительницу, однако от нее было лишь одно послание: «умри». Женщины никогда не было рядом в те моменты, когда Стасу было важнее всего почувствовать родительскую любовь. Он чувствовал себя брошенным и одиноким.