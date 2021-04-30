Последствия наркозависимости: Стас Пьеха перенес инсульт

40-летний певец Стас Пьеха
перенес инсульт. Это стало одним из многочисленных последствий употребления наркотиков, которыми выпускник «Фабрики звезд» баловался в прошлом. Об этом сам артист рассказал в интервью 54-летней Татьяны Лазаревой
, которая решила посвятить очередной выпуск своего Интернет-шоу Lazarevatut зависимостям и вредным привыскам. Как оказалось, еще в подростковом возрасте Пьеха
пристрастился к тяжелым наркотикам, что в будущем едва не стоило ему жизни. Стас пристрастился к запрещенным веществам из-за дефицита внимания со стороны близких, а также слишком высоких ожиданий от жизни.