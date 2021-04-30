Актриса Елизавета Арзамасова и чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух готовятся к пополнению в семье. Об этом супруги сообщили на своих страницах в социальных сетях, разместив трогательное видео. На записи заметен округлившийся живот звезды сериала «Папины дочки».
«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали разоблачать бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга», – подписали свой совместный ролик Авербух и Арзмасова.
Напомним, пара поженилась в декабре 2020 года. Для 26-летней актрисы ребенок станет первым, а для ее 47-летнего супруга – вторым. В браке с Ириной Лобачевой у него родился сын Мартин.