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«Делимся радостью»: Арзамасова и Авербух записали видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
Актриса Елизавета Арзамасова и чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух готовятся к пополнению в семье. Об этом супруги сообщили на своих страницах в социальных сетях, разместив трогательное видео. На записи заметен округлившийся живот звезды сериала «Папины дочки».
«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали разоблачать бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга», – подписали свой совместный ролик Авербух и Арзмасова.
Напомним, пара поженилась в декабре 2020 года. Для 26-летней актрисы ребенок станет первым, а для ее 47-летнего супруга – вторым. В браке с Ириной Лобачевой у него родился сын Мартин.
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