«Чего тут переживать?»: Лещенко об отсутствии детей

Как отметил певец, со временем он просто смирился. «Тогда я понимал, что это проблема, которую мы должны вместе преодолеть. И мы ее преодолели. И я ничуть об этом не расстраиваюсь, абсолютно. Тем более, что мы не жили в раздрае. У нас согласие. Чего тут переживать и расстраиваться?» - заметил он.