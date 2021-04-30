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«Чего тут переживать и расстраиваться?»: Лещенко заговорил об отсутствии у них с женой детей

Teleprogramma.pro
1 час назад
Певец Лев Лещенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что они с женой Ириной очень хотели завести в свое время детей, но у них, к сожалению, ничего не получилось. Переживать сегодня об этом артист не намерен. Лев Лещенко с женой. Фото: кадр из программы "Судьба человека"
«Чего тут переживать?»: Лещенко об отсутствии детей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Мы предпринимали усилия какие-то. Но тогда это было достаточно неорганизованно. Достаточно в примитивных формах существовало. Мы пытались сделать репродукцию, но не получалось».
Как отметил певец, со временем он просто смирился. «Тогда я понимал, что это проблема, которую мы должны вместе преодолеть. И мы ее преодолели. И я ничуть об этом не расстраиваюсь, абсолютно. Тем более, что мы не жили в раздрае. У нас согласие. Чего тут переживать и расстраиваться?» - заметил он.
Напомним, что Лев Лещенко с женой Ириной вместе с 1978 года. Наследников у этой пары нет.
Шоу-бизнес,Лев Лещенко,
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