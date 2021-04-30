Десятки людей погибли во время религиозного праздника в Израиле

Десятки людей погибли в результате обрушения трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля
. Об этом сообщает The Times
of Israel.
Жертвами происшествия стали по меньшей мере 38 человек. Еще более 65 человек получили ранения, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Раненых госпитализировали в больницы Цфата, Нагарии, Хайфы, Тверии и Иерусалима.
Причины произошедшего пока что не ясны. По данным экстренной медслужбы Magen David Adom, в районе празднования, где собралось не менее 100 тысяч паломников, произошла давка, а не обрушение трибун.
Во время праздника Лаг ба-Омер хасидские общины и изучающие Каббалу посещают могилу рабби Шимона, которая находится на горе Мерон.