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Десятки людей погибли во время религиозного праздника в Израиле

Lenta.ruиещё 10
4 часа назад
Десятки людей погибли в результате обрушения трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.
Жертвами происшествия стали по меньшей мере 38 человек. Еще более 65 человек получили ранения, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Раненых госпитализировали в больницы Цфата, Нагарии, Хайфы, Тверии и Иерусалима.
Причины произошедшего пока что не ясны. По данным экстренной медслужбы Magen David Adom, в районе празднования, где собралось не менее 100 тысяч паломников, произошла давка, а не обрушение трибун.
Во время праздника Лаг ба-Омер хасидские общины и изучающие Каббалу посещают могилу рабби Шимона, которая находится на горе Мерон.
Шоу-бизнес,Газета The Times,Израиль,
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