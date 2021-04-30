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Боня пригрозила разрушить брак Кокориных после нелестных слов жены футболиста

Слово и Делоиещё 2
4 часа назад
Телеведущая и блогер Виктория Боня всерьез разозлилась на супругу футболиста Александра Кокорина Дарью Валитову. Селебрити пригрозила обнародовать семейные тайны знаменитой пары.
"Лучше рот не открывать": Боня угрожает жене Кокорина
Фото: ТАССТАСС
В Stories своего Instagram-аккаунта Боня поделилась скрином, в котором гражданская супруга Кокорина отвечает на вопрос подписчика о ее отношении к телеведущей. Валитова ответила, что Виктория вызывает у нее "массу неприятных чувств и мыслей".
Телеведущую возмутили такие нелестные слова. Особенно ее обидело, что во времена проблем футболиста с законом, она стояла на его стороне, сообщает портал "Актуальные новости". Телеведущая заявила, что знает много тайн, после которых гражданский брак Кокориных перестанет существовать.
"Лучше про меня рот не открывать. Иначе, если я начну говорить, ваш брак будет трещать по швам. Вот я просто вам даю слово и обещаю. Лучше сидите и кивайте головкой, как собачки в машине. Мне кажется, это ваш удел", — резюмировала Боня в Stories.
Дарья Валитова уже ответила телеведущей. Она заявила, что ее не особо интересует мнение звезды "Дома-2". Гражданская жена Кокорина отметила, что в своих сообщениях она не переходила на оскорбления.
Шоу-бизнес,Дарья Валитова,Александр Кокорин,Виктория Боня,
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