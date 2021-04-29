Зрителей пустят на "Евровидение"

Правительство Нидерландов разрешило зрителям присутствовать на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме . Об этом сообщила газета De Telegraaf.

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8 мая должны начаться продажи билетов на репетиции, полуфинал и финал конкурса.

В зале должно находиться не более 3,5 тысяч человек. Каждый зритель перед входом должен предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за сутки до мероприятия. Кроме того, организаторы просят пройти еще один тест через пять дней после посещения шоу.

О том, что «Евровидение» в 2021 году пройдет со зрителями, сообщалось в начале июня. Однако тогда организаторы допускали, что формат конкурса будет изменен, если эпидемиологическая обстановка в стране ухудшится. Также отмечалось, что на мероприятие смогут попасть только жители Нидерландов.