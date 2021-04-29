Моргенштерну запретили въезд на Украину

Как писал «Рамблер», летом у Моргенштерна были запланированы три концерта в Киеве, Харькове и Запорожье. 21 апреля исполнитель признался, что боится ехать на Украину и намерен отменить концерты.

После новости о включении его в «черный список» на Украине Моргенштерн сообщил украинским фанатам: «Украина, концертов не будет. Кто-то думает, что я угроза для вашей нации». После этого он признался, что обожает Украину, где «самые бешеные фанаты и самые сексуальные сучки», призвал не обращать внимания на политику и назвал украинцев братьями. Однако Instagram этот пост удалил.