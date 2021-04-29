В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Моргенштерну запретили въезд на Украину

Вероника Полынина
25 минут назад
Рэпер Моргенштерн попал в «черный список» министерства культуры и информационной политики Украины, сообщает ТАСС.
Моргенштерну запретили въезд на Украину
Фото: ТАССТАСС
Исполнителю запретили въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу национальной безопасности Украины.
«По обращению Службы безопасности Украины (СБУ) рэп-исполнитель и музыкант Валеев Алишер (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности», - говорится в сообщении украинского Минкульта.
Как писал «Рамблер», летом у Моргенштерна были запланированы три концерта в Киеве, Харькове и Запорожье. 21 апреля исполнитель признался, что боится ехать на Украину и намерен отменить концерты.
После новости о включении его в «черный список» на Украине Моргенштерн сообщил украинским фанатам: «Украина, концертов не будет. Кто-то думает, что я угроза для вашей нации». После этого он признался, что обожает Украину, где «самые бешеные фанаты и самые сексуальные сучки», призвал не обращать внимания на политику и назвал украинцев братьями. Однако Instagram этот пост удалил.
Шоу-бизнес,Минкультуры,СБУ,ИТАР-ТАСС,Украина,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители