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Ургант прокомментировал ситуацию с российским флагом на ЧМ по шахматам

Елена Прошина
37 минут назад
Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант прокомментировал ситуацию с российским флагом на ЧМ по шахматам.
Ургант прокомментировал ситуацию с российским флагом на ЧМ по шахматам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как цитирует шутку шоумена Lenta.ru, «шашки, в отличие от лыж и тяжелой атлетики, постоянно оказываются в центре инцидентов с применением допинга».
«Всемирная федерация шашек только-только отошла от предыдущего скандала, когда игрок взял белую шашку, рассосал ее и выиграл партию у радужного единорога», - сказал Ургант.
Чемпионат мира по шашкам проходит в Польше. Россиянка Тамара Тансыккужина играла с полькой Натальей Садовской. Однако в ходе четвертого раунда бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий снял со стола наклейку с именем россиянки и флагом, а затем убрал триколор.
Видео момента снятия флага опубликовал «Рамблер». Павлицкий объяснил поступок требованием главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки.
В WADA позже заявили, что не давали таких указаний.
После пяти раундов россиянка проиграла сопернице со счетом 28:32.
Шоу-бизнес,Вечерний Ургант,Ситуация в мире,Наталья Садовская,Иван Ургант,Всемирное антидопинговое агентство,Lenta.ru,
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