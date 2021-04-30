Ургант прокомментировал ситуацию с российским флагом на ЧМ по шахматам

Как цитирует шутку шоумена Lenta.ru, «шашки, в отличие от лыж и тяжелой атлетики, постоянно оказываются в центре инцидентов с применением допинга».
«Всемирная федерация шашек только-только отошла от предыдущего скандала, когда игрок взял белую шашку, рассосал ее и выиграл партию у радужного единорога», - сказал Ургант.
Чемпионат мира по шашкам проходит в Польше. Россиянка Тамара Тансыккужина играла с полькой Натальей Садовской. Однако в ходе четвертого раунда бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий снял со стола наклейку с именем россиянки и флагом, а затем убрал триколор.