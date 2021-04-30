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Кудрявцева объяснила свое отсутствие на похоронах Колтового

Елена Прошина
1 час назад
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что виделась с коллегой Александром Колтовым перед его смертью. В эфире YouTube-канала «Лучше - правду» она сказала, что захотела запомнить его живым.
Кудрявцева объяснила свое отсутствие на похоронах Колтового
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«За день до его гибели мы снимали программу. < > Я знала, что он фанат пилотирования, водил самолеты, учился. Он мне постоянно говорил: «Давай, давай, полетели, полетели». Буквально за неделю до гибели он мне позвонил, сказал: «Лерка, сейчас буду пролетать над твоим домом за городом, махну тебе», - рассказала Кудрявцева.
По ее словам, они с Колтовым постоянно шутили на эту тему и он подбивал ее на полет, но после рождения ребенка у Кудрявцевой появилось много фобий.
«Меня что-то останавливало, еще такое время года, потоки ветра, дожди. А он мне: «Да ладно, это круто, это безопасно», - отметила ведущая.
Она подчеркнула, что смерть коллеги ее шокировала и на его похороны она не пошла.
«Я хочу запомнить его таким, каким я его знала. < > Для меня это такой стресс», - объяснила она.
Как писал «Рамблер», Колтовой погиб 7 ноября прошлого года при крушении легкомоторного самолета в Московской области. В МЧС сообщали, что самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем. Среди основных версий крушения следователи называли техническую неисправность воздушного судна и ошибку пилотирования.
Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,МЧС,
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