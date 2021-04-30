Кудрявцева объяснила свое отсутствие на похоронах Колтового

«За день до его гибели мы снимали программу. < > Я знала, что он фанат пилотирования, водил самолеты, учился. Он мне постоянно говорил: «Давай, давай, полетели, полетели». Буквально за неделю до гибели он мне позвонил, сказал: «Лерка, сейчас буду пролетать над твоим домом за городом, махну тебе», - рассказала Кудрявцева.
«Меня что-то останавливало, еще такое время года, потоки ветра, дожди. А он мне: «Да ладно, это круто, это безопасно», - отметила ведущая.
«Я хочу запомнить его таким, каким я его знала. < > Для меня это такой стресс», - объяснила она.