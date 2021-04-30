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Милош Бикович впервые вышел в свет с новой девушкой

Елена Прошина
1 час назад
Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович посетил гала-ужин издания InStyle в рамках Московского международного кинофестиваля в компании чемпионки по бальным танцам Арины Волошиной. Об этом пишет «Дни.ру».
Милош Бикович впервые вышел в свет с новой девушкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», еще в 2020 году Бикович, заявил, что готов к серьезным отношениям и рождению детей. Он отмечал, что надеется встретить свою любовь и называл жизнь без детей «пустоватой».
О том, что у Биковича появилась новая девушка, стало известно еще в начале 2021 года. Однако Милош Бикович и Арина Волошина официально не объявляли о том, что встречаются.
Более того, Волошина в беседе с журналистами отрицала роман с актером. Однако СМИ узнали, что Бикович возил девушку на родину в Сербию, отмечает издание.
Бикович привел Волошину и на ужин InStyle, однако фотографировался на пресс-воле один, пишет Telegram-канал Super.ru.
«Влюбленные, судя по всему, нервничали, потому что даже, сидя за одним столом, оглядывались, пытаясь найти глазами направленный на них объектив», - говорится в сообщении.
Шоу-бизнес,Милош Бикович,Super.ru,
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