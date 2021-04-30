Милош Бикович впервые вышел в свет с новой девушкой

Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович посетил гала-ужин издания InStyle в рамках Московского международного кинофестиваля в компании чемпионки по бальным танцам Арины Волошиной. Об этом пишет «Дни.ру»

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Как сообщал «Рамблер», еще в 2020 году Бикович, заявил, что готов к серьезным отношениям и рождению детей. Он отмечал, что надеется встретить свою любовь и называл жизнь без детей «пустоватой».

О том, что у Биковича появилась новая девушка, стало известно еще в начале 2021 года. Однако Милош Бикович и Арина Волошина официально не объявляли о том, что встречаются.

Более того, Волошина в беседе с журналистами отрицала роман с актером. Однако СМИ узнали, что Бикович возил девушку на родину в Сербию, отмечает издание.

Бикович привел Волошину и на ужин InStyle, однако фотографировался на пресс-воле один, пишет Telegram-канал Super.ru.