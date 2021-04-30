Лариса Удовиченко: три брака и разочарование в мужчинах

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Артистка родилась в семье военного врача Ивана Удовиченко. Ее отец и мама с необычным именем Муза познакомились во время войны. Муза Удовиченко закончила ЛГИТМиК, однако ей пришлось отказаться от профессии ради мужа-военного. Родители много переезжали, и Лариса родилась в Вене.

Выросла же она в Одессе, где занималась гимнастикой, ходила в театральную студию. Будущая актриса под влиянием мамы отказалась от спорта и уже в 15 лет снялась в короткометражном фильме «Счастливый Кукушкин», а через два года в картине «Юлька».

Поступать Лариса Удовиченко поехала в Москву и стала студенткой ВГИКа. Триумфальным для нее стал 1979 год, когда вышли две картины, сделавшие ее знаменитой: оперетта «Летучая мышь» и «Место встречи изменить нельзя». При этом изначально режиссер Станислав Говорухин предложил Удовиченко роль Вари Синичкиной, но так от нее отказалась, настаивая, что ей больше подойдет Манька-Облигация. Тогда режиссер указал юной актрисе на дверь. Однако в итоге Удовиченко была утверждена на эту роль даже без проб.

Актриса снялась в более чем 120 фильмах. Но вот с личной жизнью ей повезло меньше. Первый раз она вышла замуж за Александра Панкратова . Брак был фиктивным, несмотря на надежды будущего режиссера, и быстро закончился разводом.

Второй брак Удовиченко с режиссером Андреем Эшпаем также продлился недолго. Муж изводил актрису своей ревностью, они не сумели ужиться под одной крышей.

Третий раз артистка пошла в ЗАГС с бизнесменом Геннадием Болгариным. А затем родила от него дочь Марию. Идиллия закончилась через несколько лет: Болгарин оказался азартным игроком и проигрывал в казино огромные суммы. Удовиченко подала на развод после того как к ней приехали бандиты, требовать расплатиться за мужа. С тех пор в мужчинах актриса разочаровалась, в ее жизни сейчас есть только работа и дочь.