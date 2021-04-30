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Лариса Удовиченко: три брака и разочарование в мужчинах

Елена Прошина
1 час назад
Актриса Лариса Удовиченко сыграла множество интересных ролей, воспитала дочь, но так и не смогла обрести человека, с которым смогла бы прожить всю жизнь. О том, как сложилась жизнь артистки, написала «Экспресс газета».
Лариса Удовиченко: три брака и разочарование в мужчинах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Артистка родилась в семье военного врача Ивана Удовиченко. Ее отец и мама с необычным именем Муза познакомились во время войны. Муза Удовиченко закончила ЛГИТМиК, однако ей пришлось отказаться от профессии ради мужа-военного. Родители много переезжали, и Лариса родилась в Вене.
Выросла же она в Одессе, где занималась гимнастикой, ходила в театральную студию. Будущая актриса под влиянием мамы отказалась от спорта и уже в 15 лет снялась в короткометражном фильме «Счастливый Кукушкин», а через два года в картине «Юлька».
Поступать Лариса Удовиченко поехала в Москву и стала студенткой ВГИКа. Триумфальным для нее стал 1979 год, когда вышли две картины, сделавшие ее знаменитой: оперетта «Летучая мышь» и «Место встречи изменить нельзя». При этом изначально режиссер Станислав Говорухин предложил Удовиченко роль Вари Синичкиной, но так от нее отказалась, настаивая, что ей больше подойдет Манька-Облигация. Тогда режиссер указал юной актрисе на дверь. Однако в итоге Удовиченко была утверждена на эту роль даже без проб.
Актриса снялась в более чем 120 фильмах. Но вот с личной жизнью ей повезло меньше. Первый раз она вышла замуж за Александра Панкратова. Брак был фиктивным, несмотря на надежды будущего режиссера, и быстро закончился разводом.
Второй брак Удовиченко с режиссером Андреем Эшпаем также продлился недолго. Муж изводил актрису своей ревностью, они не сумели ужиться под одной крышей.
Третий раз артистка пошла в ЗАГС с бизнесменом Геннадием Болгариным. А затем родила от него дочь Марию. Идиллия закончилась через несколько лет: Болгарин оказался азартным игроком и проигрывал в казино огромные суммы. Удовиченко подала на развод после того как к ней приехали бандиты, требовать расплатиться за мужа. С тех пор в мужчинах актриса разочаровалась, в ее жизни сейчас есть только работа и дочь.
«Рамблер» писал, что ранее режиссер Александр Панкратов рассказал, что они с актрисой Ларисой Удовиченко жили вместе всего несколько дней, однако брак был настоящим, а не фиктивным. Он подчеркнул, что относился к этому союзу всерьез и потратил на свадьбу «огромную сумму».
Шоу-бизнес,Александр Панкратов,Лариса Удовиченко,Андрей Эшпай,Станислав Говорухин,
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