"А что я могу сделать?": Кудрявцева пообещала отпустить мужа к другой

Телеведущая Лера Кудрявцева пообещала отпустить мужа, если он полюбит другую женщину. Об этом она заявила в Youtube-шоу «Лучше - правду».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, Лера Кудрявцева уже восемь лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым , который младше ее на 16 лет.

49-летняя ведущая призналась, что не исключает варианта, что ее благоверный в будущем найдет себе женщину помоложе.

Кудрявцева считает, что в этом случае ей придется его отпустить.

«Как Бог даст! Если найдет девочку молодую, если влюбится, я его спокойно отпущу! А что я могу сделать?» - заявила телеведущая.

Она также не исключила, что муж будет ей изменять, однако призналась, что не хочет знать об измене.

«Главное, чтобы я не знала об измене... Не зарекаюсь, для меня измена душевная, духовная - более болезненная, чем физическая. Я за то, чтобы я не знала. Если однодневная история, можно простить», - считает Лера.