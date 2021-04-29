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"А что я могу сделать?": Кудрявцева пообещала отпустить мужа к другой

Вероника Полынина
49 минут назад
Телеведущая Лера Кудрявцева пообещала отпустить мужа, если он полюбит другую женщину. Об этом она заявила в Youtube-шоу «Лучше - правду».
"А что я могу сделать?": Кудрявцева пообещала отпустить мужа к другой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Напомним, Лера Кудрявцева уже восемь лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше ее на 16 лет.
49-летняя ведущая призналась, что не исключает варианта, что ее благоверный в будущем найдет себе женщину помоложе.
Кудрявцева считает, что в этом случае ей придется его отпустить.
«Как Бог даст! Если найдет девочку молодую, если влюбится, я его спокойно отпущу! А что я могу сделать?» - заявила телеведущая.
Она также не исключила, что муж будет ей изменять, однако призналась, что не хочет знать об измене.
«Главное, чтобы я не знала об измене... Не зарекаюсь, для меня измена душевная, духовная - более болезненная, чем физическая. Я за то, чтобы я не знала. Если однодневная история, можно простить», - считает Лера.
Как сообщал «Рамблер», ранее Лера Кудрявцева оказалась в реанимации из-за переутомления. Телеведущую госпитализировали прямо со съемок из-за затрудненного дыхания, боли в груди и «тумана в голове».
Шоу-бизнес,Игорь Макаров,Лера Кудрявцева,
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