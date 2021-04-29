Бузова подарила своему пиарщику кольцо с бриллиантом

Ведущая подчеркнула, что ее коллега прошел с ней огонь и воду – и давно стал членом ее семьи.

Фото: instagram.com/buzova86/ instagram.com/buzova86/

Ведущая подчеркнула, что ее коллега прошел с ней огонь и воду – и давно стал членом ее семьи. Поющая телеведущая Ольга Бузова сейчас очень часто появляется на публичных мероприятиях. Но — не забывает посещать и частные вечеринки. Так, недавно она весь день писала в Инстаграм, как сильно ждет праздника в честь дня рождения своего пиарщика и близкого друга, Антона Богославского

Под постом с поздравлениями – одним из нескольких – Ольга написала своему другу слова благодарности. Она подчеркнула, что им рука об руку удалось пройти огонь и воду, и это только начало большого пути. Ольга отметила, что легко и приятно общаться им стало уже после первой встречи, и что Антон давно стал частью ее семьи.

Ольга Бузова опубликовала на своей странице много записей с пышной вечеринки своего пиарщика. В том числе и видео с ее шикарным подарком: она преподнесла Антону Богославскому кольцо с бриллиантом. И он с радостью продемонстрировал презент на камеру.

Ольга подчеркнула, что есть люди, которые остаются с ней на долгие годы и становятся настоящими друзьями. Чего, к сожалению, не скажешь о ее любовных отношениях: расставание Бузовой и Манукяна до сих пор продолжает обсуждаться в мире шоу-бизнеса.