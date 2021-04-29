Проклова прервала молчание на фоне травли коллегами

Откровения артистки были встречены резкой критикой как со стороны зрителей, так и со стороны ее коллег. Так, вдова Табакова Марина Зудина
заявила, что «ей стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание». Телеведущая Яна Поплавская
написала, что Проклова «потеряла разум, а следом стыд, достоинство и человеческий облик». Актер и режиссер Владимир Наумов
усомнился в правдивости слов Прокловой, отметив, что сейчас их уже некому опровергнуть. Певица Наталья Штурм
уловила в словах Прокловой о домогательствах модную тенденцию и заметила, что откровения актрисы «ждали своего покупателя 53 года».