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Проклова прервала молчание на фоне травли коллегами

Вероника Полынина
1 час назад
Актриса Елена Проклова прокомментировала реакцию коллег по цеху на ее откровения, прозвучавшие в программе «Секрет на миллион».
Проклова прервала молчание на фоне травли коллегами
Фото: кадр НТВкадр НТВ
Как сообщал «Рамблер», Проклова в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала о домогательствах и преследовании со стороны известного актера, которого уже нет в живых. По ее словам, ей было 15 лет, их отношения продолжались около двух лет. Проклова не называла имени артиста, но ранее она рассказывала о романе с Олегом Табаковым в 15-летнем возрасте.
Откровения артистки были встречены резкой критикой как со стороны зрителей, так и со стороны ее коллег. Так, вдова Табакова Марина Зудина заявила, что «ей стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание». Телеведущая Яна Поплавская написала, что Проклова «потеряла разум, а следом стыд, достоинство и человеческий облик». Актер и режиссер Владимир Наумов усомнился в правдивости слов Прокловой, отметив, что сейчас их уже некому опровергнуть. Певица Наталья Штурм уловила в словах Прокловой о домогательствах модную тенденцию и заметила, что откровения актрисы «ждали своего покупателя 53 года».
В комментарии «Московскому комсомольцу» Проклова прокомментировала травлю словами: «Каждый имеет право на свое мнение».
Шоу-бизнес,Наталья Штурм,Владимир Наумов,Яна Поплавская,Елена Проклова,Олег Табаков,Марина Зудина,Московский комсомолец,
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