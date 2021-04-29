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Власти Украины объявили Моргенштерна угрозой национальной безопасности

ИА Regnum
1 час назад
Российского рэпера Моргенштерна на Украине официально внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.
Власти Украины объявили Моргенштерна угрозой безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Соответствующую информацию министерства культуры и информационной политики Украины цитируют сегодня, 29 апреля, украинские СМИ.
Согласно источнику, Моргенштерн внесен в «черный список» сегодня, 29 апреля 2021 года, всего в этом списке в настоящий момент уже 181 человек.
Министерство пока не комментировало данное решение.
ИА REGNUM напоминает, что на начало июня у Моргенштерна было запланировано три больших концерта на Украине — в Киеве, Харькове и Запорожье. 20 апреля исполнитель заявил, что планирует отменить концерты из-за страха ехать на Украину, «потому что там начинаются какие-то штуки не очень прикольные».
Шоу-бизнес,Минкультуры,ИА REGNUM,Украина,
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