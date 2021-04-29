В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Я в шоке»: Успенская заявила о желании мужа уничтожить её

News.ru
33 минуты назад
Любовь Успенская в интервью «Собеседнику» прокомментировала требование супруга Алексея Плаксина о разделе имущества. По словам певицы, бывший возлюбленный, с которым она прожила 13 лет, хочет уничтожить её.
«Я в шоке»: Успенская заявила о желании мужа уничтожить её
Фото: InstagramInstagram
Артистка заявила, что желание мужа получить часть имущества повергло её в шок, однако от него можно было ожидать и не такого. Решать вопрос она будет согласно закону.
Он всегда был способен на самые низкие поступки. Поэтому для меня это не стало удивлением. Я всегда ожидала от него подлости. Но такое, что он сделал сейчас, — в голове не укладывается, — поделилась Успенская.
Певица отметила, что Плаксин пошёл на такой шаг, зная о непростой ситуации из-за пандемии коронавируса, а также о лечении дочери, которым она занимается самостоятельно.
Он использовал ситуацию с Таней для того, чтобы меня уничтожить. Чтобы я заболела, например. Тогда ему не нужно было и в суд подавать. Можно было стать наследником всего имущества легко и просто. Он почти этого добился, — подчеркнула она.
Отвечая на вопрос о своём самочувствии, Успенская рассказала, что за последние полгода у неё было два перелома и несколько случаев потери сознания. Своё состояние она связывает с действиями супруга. Артистка рада, что смогла забрать дочь, жившую какое-то время с ним в Америке. По её словам, сейчас с Татьяной всё хорошо.
Ранее супруг Любови Успенской предприниматель Александр Плаксин прислал певице документы с требованием о разделе имущества. В первую очередь он претендует на загородный дом артистки.
Шоу-бизнес,Александр Плаксин,Любовь Успенская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители