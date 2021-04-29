«Я в шоке»: Успенская заявила о желании мужа уничтожить её

Артистка заявила, что желание мужа получить часть имущества повергло её в шок, однако от него можно было ожидать и не такого. Решать вопрос она будет согласно закону.

Певица отметила, что Плаксин пошёл на такой шаг, зная о непростой ситуации из-за пандемии коронавируса, а также о лечении дочери, которым она занимается самостоятельно.

Отвечая на вопрос о своём самочувствии, Успенская рассказала, что за последние полгода у неё было два перелома и несколько случаев потери сознания. Своё состояние она связывает с действиями супруга. Артистка рада, что смогла забрать дочь, жившую какое-то время с ним в Америке. По её словам, сейчас с Татьяной всё хорошо.