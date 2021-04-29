«Каждый раз ужасаюсь»: дочь Волочковой об оскорблениях хейтеров

Дочь балерины Анастасии Волоковой Ариадна ответила на оскорбления, которые регулярно получает от хейтеров, пишет Sobesednik.ru

Фото: Instagram Instagram

Недавно 15-летняя Ариадна показал переписку с незнакомцем, который назвал её убогой и уродливой, а также заявил, что у неё кривые зубы, маленькие глаза и неправильный нос.

Я каждый раз ужасаюсь тому, какой у нас мерзкий бывает социум! — отметила дочь балерины.

Интернет-пользователи начали критиковать девочку после сообщения о том, что она начала давать концерты в Подмосковье. Об этом рассказала сама Анастасия Волочкова , на которую также обрушился шквал негатива. Комментаторы считают Ариадну бесталанной, безголосой и некрасивой.

Однако нашлось и немало тех, кто поддержал дочь балерины. Они пожелали ей совершенствоваться в своём деле и не обращать внимания на хейтеров.

Я безумно рада, что есть люди понимающие, с сердцем, с душой. Спасибо вам, я это очень ценю, — растрогалась девочка.