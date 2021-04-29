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«Каждый раз ужасаюсь»: дочь Волочковой ответила на оскорбления хейтеров

News.ru
1 час назад
Дочь балерины Анастасии Волоковой Ариадна ответила на оскорбления, которые регулярно получает от хейтеров, пишет Sobesednik.ru
«Каждый раз ужасаюсь»: дочь Волочковой об оскорблениях хейтеров
Фото: InstagramInstagram
Недавно 15-летняя Ариадна показал переписку с незнакомцем, который назвал её убогой и уродливой, а также заявил, что у неё кривые зубы, маленькие глаза и неправильный нос.
Я каждый раз ужасаюсь тому, какой у нас мерзкий бывает социум! — отметила дочь балерины.
Интернет-пользователи начали критиковать девочку после сообщения о том, что она начала давать концерты в Подмосковье. Об этом рассказала сама Анастасия Волочкова, на которую также обрушился шквал негатива. Комментаторы считают Ариадну бесталанной, безголосой и некрасивой.
Однако нашлось и немало тех, кто поддержал дочь балерины. Они пожелали ей совершенствоваться в своём деле и не обращать внимания на хейтеров.
Я безумно рада, что есть люди понимающие, с сердцем, с душой. Спасибо вам, я это очень ценю, — растрогалась девочка.
В феврале стало известно, что Ариадна начала зарабатывать первые деньги. Наследница танцовщицы нарисовала картину Emo, а затем продала её. Работу купили за несколько тысяч рублей.
Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,ИД "Собеседник",
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