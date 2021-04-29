Сергей поведал всем интересующимся о своих ментальных проблемах, тайных походах к психиатру и будущем трансгендерном переходе. Свое поведение и сложности с самоопределением Сергей оправдывает сложным детством: мать – Ксения Качалина спилась, а отец – Михаил Ефремов не смог забрать отпрыска к себе домой, так как тогда еще Анна-Мария конфликтовала с женой отца Софьей Кругликовой. Поэтому он поселил дочь отдельно, наняв ей гувернантку. Это от нее приходилось скрывать общение с психиатром, так как дама не верила в силу психотерапии.

Хирургически менять пол и проводить гормональную терапию Сергей не собирается, а вот поменять документы на мужские хочет к 25 годам (сейчас ему 20).

- Дочь Михаила Ефремова — это клеймо, которое на тебя налепили, и от которого ты никогда не отмоешься. Это не я, это существует отдельно от меня, и я стараюсь об этом не думать. Журналисты интересуются не мной, а моим отцом, и я прекрасно это понимаю. И именно эту информацию я вам давать не буду. Ни по поводу отца, ни матери, ни других родственников, - сетует Сергей.

Однако он охотно появляется в телепередачах, чтобы донести до зрителей собственное мировоззрение. В частности, пообщался с Ксенией Собчак в ее шоу, а также побывал в студии программы «Секрет на миллион» у Леры Кудрявцевой

- Если вы видели человекоподобных роботов или реалистичный манекен, вы испытывали это ощущение, когда на вас смотрит получеловеческий полутруп. И когда я смотрел на Леру Кудрявцеву, у меня было именно это чувство. Вроде перед тобой сидит живой человек, а вроде не очень. И когда у нее полились слезы из глаз, это было так некомфортно, как будто бы преподавательница в школе пытается пробить тебя на какое-то признание о своем плохом поведении. Это была очень плохая игра! – приложил известную телеведущую Сергей.

Ксении Собчак, впрочем, тоже от него досталось.