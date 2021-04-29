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Подписчики высмеяли звезду «Дома-2» за фото с Киркоровым

News.ru
23 минуты назад
Звезда «Дома-2» Тата Блюменкранц поделилась в своём Instagram фотографиями с премьеры фильма в Москве, которые вызвали волну насмешек со стороны подписчиков.
Подписчики высмеяли звезду «Дома-2» за фото с Киркоровым
Фото: InstagramInstagram
На снимках девушка позирует в кинотеатре на фоне знаменитостей. Среди них можно узнать Филиппа Киркорова и Иосифа Пригожина. Интернет-пользователи принялись высмеивать Тату за то, что она тайком фотографируется со звёздами.
Лишь бы засветить, что ты рядом стояла со знаменитостями, одним воздухом дышала, — написала одна из подписчиц.
Кроме того, подписчики посмеялись над внешностью участницы популярного реалити-шоу, известной своей любовью к фотошопу. Новые снимки она не стала сильно обрабатывать, поэтому некоторые поклонники с трудом узнали её.
Что с лицом? — начали спрашивать комментаторы.
Сама экс-участница телестройки никак не отреагировала на критику и нелестные комментарии по поводу своей внешности.
Ранее Иван Ургант в своей передаче на Первом канале высмеял коллегу Бориса Корчевникова. Он предложил снять ленту с журналистом в главной роли для премии «Оскар» и назвать её «Земля Корчевников», намекая на победителя в категории «Лучший фильм» — «Земля кочевников» китайского режиссёра Хлои Джао.
Шоу-бизнес,Иван Ургант,Иосиф Пригожин,Филипп Киркоров,Борис Корчевников,Москва,
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