Муж Успенской требует половину ее загородного дома

Сама Успенская была шокирована заявлением Александра. Когда влюбленные официально оформляли свои отношения, они не думали о брачном договоре, и сейчас певица переживает за свое имущество. Отношения между супругами стали портиться после того, как в прошлом году их дочь Татьяна решила уехать из России в США к отцу. Тогда артистка была уверена в том, что Плаксин настраивает наследницу против нее. Однако недавно Любовь помирилась с дочерью, но супруга решила не прощать.