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Муж Любови Успенской претендует на половину ее загородного дома

WomanHit.ruиещё 3
1 час назад
Певица Любовь Успенская в январе этого года объявила, что хочет подать на развод с бизнесменом Александром Плаксиным после 34 лет брака. Артистка объяснила, что устала содержать супруга, который живет в США, ни в чем себе не отказывая. В беседе с изданием «Собеседник» окружение знаменитости рассказало, что сейчас муж Любови решил претендовать на ее имущество.
Муж Успенской требует половину ее загородного дома
Фото: InstagramInstagram
«Александр претендует, в первую очередь, на загородный дом Успенской. По закону он имеет право на половину особняка, который оценивается в сотни миллионов рублей», — заявили источники.
Сама Успенская была шокирована заявлением Александра. Когда влюбленные официально оформляли свои отношения, они не думали о брачном договоре, и сейчас певица переживает за свое имущество. Отношения между супругами стали портиться после того, как в прошлом году их дочь Татьяна решила уехать из России в США к отцу. Тогда артистка была уверена в том, что Плаксин настраивает наследницу против нее. Однако недавно Любовь помирилась с дочерью, но супруга решила не прощать.
Шоу-бизнес,Александр Плаксин,Любовь Успенская,ИД "Собеседник",
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