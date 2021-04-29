Могилу Евгения Осина показали в TikTok

Вокалист группы «Браво» Евгений Осин скончался 17 ноября 2018 года. Пользователь социальной сети TikTok показал, как сегодня выглядит место захоронения артиста.

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Евгений Осин стал вокалистом группы «Браво» в 1988 году. Артист пришел в коллектив на смену Жанне Агузаровой. Осин успел отправиться на гастроли с «Браво», но спустя год покинул группу. Причины его ухода долгое время не раскрывались. Считается, что между участниками коллектива были постоянные конфликты.

После ухода из «Браво» Осин основал свою группу — «Авалон», для которой сам сочинял музыку и стихи. В репертуаре коллектива были совершенно разные направления — от джазовой до «тяжелой» музыки. В 1990-х годах артист занялся сольной карьерой.

На протяжении всей жизни Осин страдал от алкогольной зависимости. С пагубной привычкой он боролся вплоть до самой смерти. В 2016 году у артиста обнаружили цирроз печени. В 2017 году стало известно, что из-за проблем с позвоночником у Осина отказали ноги. Некоторое время артист проходил лечение в Таиланде от алкогольной зависимости. Однако 17 ноября 2018 года он скончался на 55-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. Осина похоронили на Троекуровском кладбище. Известно, что в 2019 году на могиле произошло возгорание.

Один из пользователей социальной сети TikTok показал, как сегодня выглядит место захоронения артиста. Все следы возгорания были устранены. Могила выглядит ухоженно, она вся усыпана цветами.

Пользователи Сети в комментариях поделились своими чувствами от увиденного. Их возмутило отсутствие памятника на могиле.