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«Делимся радостью сами». Илья Авербух и Лиза Арзамасова намекнули, что станут родителями

Чемпионат.comиещё 2
22 минуты назад
Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух и его супруга, актриса Лиза Арзамасова намекнули, что станут родителями. Авербух опубликовал видео, на котором заметен округлившийся живот Лизы.
Авербух и Арзамасова ждут ребенка
Фото: InstagramInstagram
«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!» — написал Авербух.
Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха
Их свадьба состоялась в декабре 2020 года. Для Авербуха это второй брак. Ранее он был женат на своей партнёрше Ирине Лобачёвой. Илья воспитывает 16-летнего сына Мартина. 26-летняя Елизавета впервые вышла замуж.
Авербух — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, многократный чемпион России в танцах на льду. Арзамасова стала известна благодаря главной роли в сериале «Папины дочки».
Шоу-бизнес,Ирина Лобачева,Илья Авербух,
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