Недавно родившая звезда «Великолепного века» Узерли предстала в ультрамини с цепями

Совсем недавно звезда «Великолепного века» стала мамой во второй раз.

Мерьем УзерлиGlobal Look Press

Мерьем УзерлиGlobal Look Press

Мерьем УзерлиGlobal Look Press

Мерьем УзерлиGlobal Look Press

Мерьем УзерлиGlobal Look Press

Мерьем УзерлиGlobal Look Press

Мерьем УзерлиGlobal Look Press

Мерьем УзерлиGlobal Look Press

Мерьем УзерлиGlobal Look Press

Несмотря на недавнее рождение дочери, Мерьем Узерли не стала забрасывать свою карьеру. Турецкая актриса появилась в Москве на ММКФ, и с удовольствием общалась с российскими журналистами.

В беседе с изданием Hello она рассказ ала, почему н е вышла замуж за своего нового возлюбленного.

Своего избранника, который стал отцом ее второй дочери, она скрывает – однако ранее ходили слухи, что она хочет выйти за него замуж, однако торжество отменили из-за пандемии.

Сама актриса заявила, что пока у нее другие планы.

«Насчет свадьбы — я ее не планировала и, соответственно, она никак бы не могла отмениться. Моя свадьба — это совсем не про карантин. Я жду того самого момента, который будет продиктован внутренним голосом. Я не хочу делать это только потому, что от меня этого кто-то ждет. Уверена, что в моей жизни будет свадьба с этим человеком, но пока что мы хотим сосредоточиться на семье и детях», — объяснила она.

Кроме второй дочки, у актрисы есть и старший ребенок, дочь Лара, которой уже исполнилось 7 лет.

Ранее Мерьем рассказала о том, похожа ли она на свою героиню Хюррем, которая принесла ей всемирную славу.

Фото: Global Look Press