Сажина забрала дочь из больницы после трепанации черепа

Несколько дней назад четырехлетняя Милана, одна из дочерей известного блогера Елены Сажиной, была госпитализирована с кровоизлиянием в мозг. Это случилось из-за кавернозной ангиомы головного мозга - врожденной патологии, о которой мама малышки даже не догадывалась. Милане сделали серьезную операцию - трепанацию черепа.
За происходящим пристально следили подписчики 9-миллионного блога 26-летней мамы.
Наконец, Елена сообщила хорошую новость: Милану выписали.
«Мы дома, принимаем поздравления! Темка сделал нам сюрприз. Забрал с самого утра, да еще и так красиво. Мне хочется обнять весь мир... До сих пор не верю, что страшное позади...», - цитирует «СтарХит».
С отцом своих дочек Миланы и Алины - Павлом - Елена развелась в прошлом году. Сейчас о дочках-двойняшках она заботится сама, ей помогает новый избранник.