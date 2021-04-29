Дочь Завортнюк пожаловалась на травлю

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«Ты скелет, ты страшная! Подобные послания периодически прилетают мне в Директ. И мне так хочется понять, зачем люди это делают? Какие они в реальной жизни?» - рассказала дочь актрисы.

Анна Заворотнюк отметила, что некоторое время ей ежедневно писала гадости «настоящая женщина, не фейк, лет 60, с детьми и внуками». И однажды девушка не выдержала и опубликовала переписку, не замазывая аккаунт.

«Проходит несколько часов, и она пишет мне: «Прекрати это, пожалуйста, я же в возрасте, у меня сын твоего возраста, прости». Я зашла к ней на страницу и увидела, что вы начали писать ей то же самое, что она писала и мне, вы дали ей понять, что я чувствую, и она извинилась», - заявила Анна Заворотнюк.

Однако она отметила, что после этого случая больше никогда так не делала, так как почувствовала, что сама «травит» человека.