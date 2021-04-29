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Дочь Завортнюк пожаловалась на травлю

Елена Прошина
53 минуты назад
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в Instagram о травле, с которой ей пришлось столкнуться и своей реакции на издевки.
Дочь Завортнюк пожаловалась на травлю
Фото: InstagramInstagram
«Ты скелет, ты страшная! Подобные послания периодически прилетают мне в Директ. И мне так хочется понять, зачем люди это делают? Какие они в реальной жизни?» - рассказала дочь актрисы.
Анна Заворотнюк отметила, что некоторое время ей ежедневно писала гадости «настоящая женщина, не фейк, лет 60, с детьми и внуками». И однажды девушка не выдержала и опубликовала переписку, не замазывая аккаунт.
«Проходит несколько часов, и она пишет мне: «Прекрати это, пожалуйста, я же в возрасте, у меня сын твоего возраста, прости». Я зашла к ней на страницу и увидела, что вы начали писать ей то же самое, что она писала и мне, вы дали ей понять, что я чувствую, и она извинилась», - заявила Анна Заворотнюк.
Однако она отметила, что после этого случая больше никогда так не делала, так как почувствовала, что сама «травит» человека.
«Рамблер» писал, что ранее Анна Заворотнюк рассказала о состоянии своей матери. В 2019 году стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга, глиобластомой. Анна отметила, что ей безумно больно и сложно говорить об этом. Однако она благодарна всем, кто желает здоровья маме.
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