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Подписчики раскритиковали кадры обнаженной Насти Каменских

Елена Прошина
21 минуту назад
Настя Каменских показала широкой публике откровенные кадры со свои мужем Потапом. Как сообщает портал Дни.ру, зрители отреагировали на них неоднозначно.
Подписчики раскритиковали кадры обнаженной Насти Каменских
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Кадры были представлены в видео на Ютубе, в программе «Девочки рулят», в котором Каменских ведет свой авторский блог. В последнее видео певица решила вставить достаточно откровенные кадры. На них она обнимает и целует своего возлюбленного в постели. Обнаженные тела мужа и жены прикрывает одеяло.
«Уже с камерой и в постель залезли! Еще бы показали, как сексом занимаются! Ну, нельзя же свое личное так напоказ выставлять...И эти наигранные Настины слезы! Противная игра, фу. "Что за порнуха?", "Вот так все личное становится публичным", "Счастье любит тишину, говорите", "Постельная сцена была лишней", "А в кровати то это все зачем?», -написали в комментариях подписчики Насти Каменских.
Ранее «Рамблер» писал, что рэпер Моргенштерн вместе со своей девушкой Диларой Зинатуллиной устроили откровенную фотосессии. Снимки появились в Instagram-аккаунте музыканта.
«Я всегда забираю все самое лучшее. И женщин это тоже касается. Не завидуйте плез. А хотя нет, завидуйте», - написал Моргенштерн.
Шоу-бизнес,Настя Каменских,
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