Подписчики раскритиковали кадры обнаженной Насти Каменских

«Уже с камерой и в постель залезли! Еще бы показали, как сексом занимаются! Ну, нельзя же свое личное так напоказ выставлять...И эти наигранные Настины слезы! Противная игра, фу. "Что за порнуха?", "Вот так все личное становится публичным", "Счастье любит тишину, говорите", "Постельная сцена была лишней", "А в кровати то это все зачем?», -написали в комментариях подписчики Насти Каменских.
«Я всегда забираю все самое лучшее. И женщин это тоже касается. Не завидуйте плез. А хотя нет, завидуйте», - написал Моргенштерн.