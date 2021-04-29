Подписчики раскритиковали кадры обнаженной Насти Каменских

Кадры были представлены в видео на Ютубе, в программе «Девочки рулят», в котором Каменских ведет свой авторский блог. В последнее видео певица решила вставить достаточно откровенные кадры. На них она обнимает и целует своего возлюбленного в постели. Обнаженные тела мужа и жены прикрывает одеяло.