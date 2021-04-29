Зудина попросила прощения у Прокловой

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщал «Рамблер», ранее Проклова рассказала, что в 12 лет она столкнулась с домогательствами режиссера, а в 15 лет - с сексуальным насилием со стороны известного актера. По ее словам, этот человек заставлял ее раздеваться, прикасаться к нему и принуждал к оральному сексу.

Называть имя этого человека Проклова не стала, отметив, что его уже нет в живых. Актриса объяснила, что у этого человека большая семья и много учеников, и она не хочет их ранить.

В СМИ появились предположения, что речь шла об актере Олеге Табакове. Интернет-пользователи начали просить комментарий у Зудиной, и она заявила, что ей «стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание».

Позже Зудина рассказала, что не смотрела программу с Прокловой и не собирается ее смотреть.

«Стали писать и оскорблять меня и моего мужа! Почему? Хотят скандала. Скандала не будет. Стравить нас не получится. Мои дети сильные и умные, мы переживём и это», - написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Зудина подчеркнула, что любила Проклову в детстве, восхищалась ее обаянием и ролями.

«Олег Павлович всегда тепло и с нежностью отзывался о Елене, они играли вместе на сцене МХТ и он позвал ее на главную женскую роль в спектакле «Отец», который шёл в Табакерке. < > Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче, посмотрите ее интервью. Поэтому, давайте не додумывать за неё. Я уверена, что ни за какие деньги она бы не стала говорить в его адрес подобное», - подчеркнула вдова Табакова.

Зудина отметила, что резкие комментарии были спровоцированы вторжением в ее личное пространство.