«Пострадала от хирургов»: дизайнер о внешности Агузаровой

Кардинальные изменения во внешности певицы Жанны Агузаровой связаны с неудачной пластической операцией. Об этом «Дни.ру» заявила дизайнер Аника Керимова.

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«Рамблер» писал, что ранее Жанна Агузарова появилась на White Party журнала «КиноРепортер», организованной в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля. Присутствующие с трудом узнали эпатажную певицу.

По мнению дизайнера Аники Керимовой, такие изменения во внешности Жанны Агузаровой связаны с тем, что она побывала в руках хирургов.

«Она – женщина яркая, эффектная. Но сейчас, на мой взгляд, пострадала от рук пластических хирургов. Видимо, ей попался недобросовестный специалист. У нее сильно перетянуто лицо. Губы тоже непропорциональные. Нижняя губа гораздо больше верхней», - пояснила дизайнер.

При этом сам образ артистки на вечеринке она назвала удачным.