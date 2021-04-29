«Пострадала от хирургов»: дизайнер о внешности Агузаровой

Кардинальные изменения во внешности певицы Жанны Агузаровой связаны с неудачной пластической операцией. Об этом «Дни.ру»
заявила дизайнер Аника Керимова.
«Рамблер» писал, что ранее Жанна Агузарова появилась на White Party журнала «КиноРепортер», организованной в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля. Присутствующие с трудом узнали эпатажную певицу.
По мнению дизайнера Аники Керимовой, такие изменения во внешности Жанны Агузаровой связаны с тем, что она побывала в руках хирургов.
«Она – женщина яркая, эффектная. Но сейчас, на мой взгляд, пострадала от рук пластических хирургов. Видимо, ей попался недобросовестный специалист. У нее сильно перетянуто лицо. Губы тоже непропорциональные. Нижняя губа гораздо больше верхней», - пояснила дизайнер.
При этом сам образ артистки на вечеринке она назвала удачным.
«Видно, что следит за собой, у нее хорошая фигура. Свой образ Агузарова дополнила множеством украшений: это сейчас очень модно. То, что она прикрыла шею, – тоже идет ей в плюс», - отметила Керимова.