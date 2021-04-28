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Цивин готовится к операции после решения суда о возврате квартир дочери Баталова

Teleprogramma.pro
1 час назад
Точку в гражданском деле с участием актрисы Наталии Дрожжиной и дочери актера Алексея Баталова поставил Замоскворецкий районный суд. Однако оппоненты знаменитой семьи заверили, что не в курсе происходящего, так как болеют.
Цивин заявил об операции после суда по квартире Баталова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Почти четыре года назад ушел из жизни Алексей Баталов. У него осталась семья: дочка Надежда и внучка Екатерина от первого брака, а также вдова Гитана Леонтенко, которая воспитывает дочку Гитану-Марию с диагнозом ДЦП. Никто не ожидал, что после смерти актера развернется борьба за его недвижимости — а именно две квартиры и одно нежилое помещение.
Друзья актера Наталия Дрожжина и ее муж Михаил Цивин оказались замешаны в этом деле. В 2018 году вдова актера узнала, что существуют документы с ее подписью, а именно три договора ренты. Однако Гитана Леонтенко обратилась в Следственный комитет, так как заверила, что не подписывала таких бумаг по доверенности в интересах своей дочери.
Недавно состоялся очередной суд, где впервые заговорил нотариус Дмитрий Бублий. Именно он регистрировал сделки между Дрожжиной и семьей актера. Мужчина подтвердил, что Мария не обращалась к нему для оформления договора ренты, как и Гитана.
Точку в гражданском деле поставил Замоскворецкий районный суд. Все договоры заключенные с Дрожжиной были признаны недействительными, а квартира и другое имущество теперь должны быть возвращены дочке Баталова. На суде должен был появиться Цивин, но этого не произошло. А когда с ним связались журналисты, мужчина заверил, что ничего не знает о решении суда, так как ложится в больницу.
Стоит добавить, что адвокаты Дрожжиной утверждают, что подписи на договорах подлинные. Однако теперь этим делом займутся уже следователи в рамках уголовного дела о мошенничестве, об этом пишет «МК».
Шоу-бизнес,Михаил Цивин,Алексей Баталов,СКР,
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