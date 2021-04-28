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Мосгорсуд опроверг информацию об отмене решения о взыскании с Киркорова €780 тыс.

ТАСС
1 час назад
Московский городской суд опроверг информацию об отмене решение о взыскании с певца Филиппа Киркорова 780 тыс. в пользу латвийского банка ABLV. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Мосгорсуд опроверг отмену взыскания с Киркорова €780 тыс.
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"На сайтах ряда изданий опубликованы материалы, где утверждается, что Московский городской суд 23 апреля 2021 года отменил решение о взыскании с Филиппа Киркорова 780 тыс. в пользу латвийского банка ABLV. Указанные сведения не соответствуют действительности. Гражданское дело по иску ABLV bank, AS к Киркорову Ф. Б., ООО "Филипп Киркоров продакшн" поступило в Мосгорсуд из суда кассационной инстанции на новое судебное рассмотрение 13 апреля, судебное заседание назначено на 18 мая 2021 года. 23 апреля судебное заседание по указанному делу назначено не было и, соответственно, не проводилось, решение об отмене ранее вынесенного судебного акта не принималось", - сказали в пресс-службе.
23 апреля сообщалось об отмене решения о взыскании денег с певца Мосгорсудом. Как уточнил представитель артиста Александр Добровинский, суд закрыл исполнительные производства, отменив все взыскания с Киркорова.
"Также мы добились того, что дело направлено на пересмотр в Мосгорсуд. Что там будет - узнаем 18 мая. Но на сегодняшний день Филипп Киркоров ничего не должен латвийскому банку", - сказал он.
В декабре 2019 года Таганский суд Москвы принял решение, по которому Киркоров должен был выплатить латвийскому банку ABLV долг в размере 651 тыс., а также неустойку, проценты и штраф. Позже Второй кассационный суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
ABLV изначально требовал от певца 3,9 млн, но Таганский суд взыскал с него около 780 тыс.
В новость были внесены изменения (17:36 мск) - добавлены высказывания Добровинского.
Шоу-бизнес,Александр Добровинский,Филипп Киркоров,Мосгорсуд,
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