Мосгорсуд опроверг отмену взыскания с Киркорова €780 тыс.

В декабре 2019 года Таганский суд Москвы принял решение, по которому Киркоров должен был выплатить латвийскому банку ABLV долг в размере 651 тыс., а также неустойку, проценты и штраф. Позже Второй кассационный суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.