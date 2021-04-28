Мосгорсуд опроверг отмену взыскания с Киркорова €780 тыс.

"На сайтах ряда изданий опубликованы материалы, где утверждается, что Московский городской суд 23 апреля 2021 года отменил решение о взыскании с Филиппа Киркорова 780 тыс. в пользу латвийского банка ABLV. Указанные сведения не соответствуют действительности. Гражданское дело по иску ABLV bank, AS к Киркорову Ф. Б., ООО "Филипп Киркоров продакшн" поступило в Мосгорсуд из суда кассационной инстанции на новое судебное рассмотрение 13 апреля, судебное заседание назначено на 18 мая 2021 года. 23 апреля судебное заседание по указанному делу назначено не было и, соответственно, не проводилось, решение об отмене ранее вынесенного судебного акта не принималось", - сказали в пресс-службе.
"Также мы добились того, что дело направлено на пересмотр в Мосгорсуд. Что там будет - узнаем 18 мая. Но на сегодняшний день Филипп Киркоров ничего не должен латвийскому банку", - сказал он.