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Бритни Спирс показала тело в бикини на видео

Юрий Столбов
56 минут назад
Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась видео в откровенных образах и раскрыла фанатам секрет своей стройности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.
На размещенном в сети коротком ролике 39-летняя певица демонстрирует свое стройное телосложение. Так, сперва она появляется в кадре в оранжевом комплекте бикини с вырезом в области груди, солнцезащитных очках и коричневых туфлях на каблуках. Затем Спирс переодевается в неоново-розовый купальник.
В подписи к публикации, которая набрала почти 700 тысяч лайков, знаменитость рассказала о своих рационе питания и спортивных нагрузках. Выяснилось, что она много бегает и старается питаться «правильно и осознанно». Также исполнительница начала заниматься боксом, чтобы привести тело в тонус и чувствовать себя сильнее.
«Мне нужно прийти в форму, учитывая то, что у моего парня очень горячее тело», — отметила она.
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