На размещенном в сети коротком ролике 39-летняя певица демонстрирует свое стройное телосложение. Так, сперва она появляется в кадре в оранжевом комплекте бикини с вырезом в области груди, солнцезащитных очках и коричневых туфлях на каблуках. Затем Спирс переодевается в неоново-розовый купальник.

В подписи к публикации, которая набрала почти 700 тысяч лайков, знаменитость рассказала о своих рационе питания и спортивных нагрузках. Выяснилось, что она много бегает и старается питаться «правильно и осознанно». Также исполнительница начала заниматься боксом, чтобы привести тело в тонус и чувствовать себя сильнее.