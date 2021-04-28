Агата Муцениеце заморозит свои яйцеклетки

В новом выпуске приглашенным гостем стала специалист по экстракорпоральному оплодотворению, которая сообщила, что заморозить биоматериал стоит около 100—150 тысяч рублей. Также женщина добавила, что за хранение яйцеклеток придется ежегодно платить 12 тысяч рублей.