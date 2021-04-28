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«В 45 захочу родить»: Агата Муцениеце намерена заморозить свои яйцеклетки

WomanHit.ruиещё 3
1 час назад
Актриса Агата Муцениеце заявила, что хочет заморозить свои яйцеклетки. Об этом артистка рассказала на своем YouTube-шоу Mambook.
Агата Муцениеце заморозит свои яйцеклетки
Фото: InstagramInstagram
В новом выпуске приглашенным гостем стала специалист по экстракорпоральному оплодотворению, которая сообщила, что заморозить биоматериал стоит около 100—150 тысяч рублей. Также женщина добавила, что за хранение яйцеклеток придется ежегодно платить 12 тысяч рублей.
Тогда Муцениеце призналась, что хочет заморозить свои яйцеклетки, так как в будущем мечтает снова стать мамой.
«Мне очень понравилась эта мысль, мне интересно заморозить яйцеклетки, пока я еще в возрасте нормальном. Просто на всякий случай, вдруг пригодится. Вдруг я в 45 захочу родить, но не смогу», — рассказала актриса.
Также Агата рассмотрела вариант с суррогатным материнством.
«Я хочу пойти, взять суррогатную мать, выбрать мужа, и она от него родит», — пошутила знаменитость.
Напомним, Агата Муцениеце растит от актера Павла Прилучного двоих детей — 7-летнего сына Тимофея и 4-летнюю дочь Мию.
Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,
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